Minik öğrenciler savaşa “Hayır” dediler

– Düzce’nin Çilimli ilçesinde Anaokulu öğrencileri Birleşmiş Milletler Örgütünün kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte savaşa ‘Hayır’ dediler. Hazırladıkları drama ile evrensel barışın önemine dikkat çeken minikler büyüklere de savaşın önlenmesi için mesaj verdiler.

Birleşmiş Milletler Örgütünün kuruluş yıl dönümü Çilimli Anaokulunda dikkat çekici bir etkinlik ile kutlandı. Öğretmenler miniklere Birleşmiş Milletlerin kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ardından öğrenciler drama etkinliğiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu canlandırdılar. Etkinlikte BM üyesi ülkeler adına oy kullanan çocuklar savaşa hayır diyerek, evrensel barışa ve güvenliğe olan desteklerini gösterip savaşların önlenmesi adına büyüklere mesaj verdiler.

Okul Müdürü Nuray Eran Türedi geleceğin gençlerinin barış ve huzur ortamına ihtiyaç duyduklarının altını çizerek “Tarih boyunca uluslararasında anlaşmazlıklar hep süregelmiş, sonunda çoğu zaman savaşlar olmuştur. 20. yüzyılda yaşanan uluslararası iki büyük savaş milyonlarca insanın ölmesine, milyonlarca çocuğun da yetim kalmasına yol açarak o güne kadar görülmemiş büyük bir yıkıma ve acıya neden olmuştur. İnsanlığı savaşların yıkımından korumak, barış ve güvenliği sürdürmek, uluslararası işbirliğini sağlamak amacıyla 24 Ekim 1945'te Birleşmiş Milletler örgütü kurulmuştur” dedi.

DÜZCE 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:44

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