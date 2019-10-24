D\u00fczce Belediyesi \u0130tfaiye M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ziyaretlerine gelen miniklere yang\u0131n ve acil durumlara m\u00fcdahale konusunda e\u011fitim verdi. D\u00fczce Belediyesi \u0130tfaiye M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc her ya\u015ftan ziyaret\u00e7isine kap\u0131lar\u0131n\u0131 a\u00e7maya devam ediyor. Son olarak Nil\u00fcfer Kre\u015fi ve G\u00fcnd\u00fcz Bak\u0131mevi \u00f6\u011fretmen ve \u00f6\u011frencilerini a\u011f\u0131rlayan \u0130tfaiye personeli miniklere yang\u0131n ve acil durumlarda yap\u0131lacaklarla ilgili bilgiler verdi. \u0130tfaiye te\u015fkilat\u0131n\u0131n g\u00f6rev yetki ve sorumluluklar\u0131n\u0131 da anlatan personeller yang\u0131na m\u00fcdahale \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda kullan\u0131lan ekipmanlar\u0131 da yak\u0131ndan tan\u0131tt\u0131. K\u00fc\u00e7\u00fck ziyaret\u00e7ilerin itfaiye \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na g\u00f6sterdikleri ilgi ve merak ise g\u00f6zlerinden okundu.