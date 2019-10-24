Bisiklet yolu yapımına başlandı İstanbul caddesi projesi start aldı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün göreve başladığı ilk günlerde gündeme getirdiği ve büyük önem verdiği İstanbul Caddesi için hazırlanan proje uygulanmaya başladı.

Düzce Belediyesi şehir merkezinin en önemli akslarından biri olan İstanbul Caddesinde çalışmalara başladı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün daha önce ayrıntılı bir şekilde açıkladığı, caddenin DoğuBatı yönünde bisiklet yolu araç trafik akışı park alanı şeklinde hazırlanan proje uygulanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde kullanım dışı kalan tramvay raylarının sökülmesi ile başlanan çalışmanın şimdiki etabında DoğuBatı akış yönünün sol şeridinde asfalt kazıma ve yeniden asfalt serilmesi işlemi yapılıyor. Caddenin tamamında bisiklet ve elektrikli bisikletlerin kullanımı için hazırlanan şerit ile bisiklet kullanıcıları trafikte daha güvenli hareket edecek. Bu çalışma ile Düzce şehir merkezinde bisiklet ile ulaşıma da teşvik sağlanmış olacak. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından geniş teknik ekip ve çok sayıda personel ile yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

DÜZCE 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:44

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