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Düzce Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi

İHA

EğitimÖğretim faaliyetlerine başladığı 2006 yılından bugüne, bulunduğu şehre, bölgesine ve Ülkemize değer katan Düzce Üniversitesi, düzenlediği 20192020 Akademik Yılı Açılış Töreni ile yeni eğitimöğretim yılına başlamanın heyecanını ve gururunu yaşadı.

Düzce Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi

EğitimÖğretim faaliyetlerine başladığı 2006 yılından bugüne, bulunduğu şehre, bölgesine ve Ülkemize değer katan Düzce Üniversitesi, düzenlediği 20192020 Akademik Yılı Açılış Töreni ile yeni eğitimöğretim yılına başlamanın heyecanını ve gururunu yaşadı.
Programın açılışında konuşan 20192020 Eğitim Öğretim Yılı’nda Düzce Üniversitesi’ne birincilikle yerleşen Tıp Fakültesi öğrencisi Ömer Kağan Demirkaya, azim dolu bir yılın ardından harcadığı emeklerin karşılığını Düzce Üniversitesi’ni kazanarak almanın gururunu ve sevincini yaşadığını belirtti.
Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi’ni 2020 yılı için açıklanan 282 milyon TL genel bütçesi, 100 milyon TL döner sermaye bütçesi, 210 bin metrekare kapalı alanı, yüzde 90’ı Düzce dışından gelen öğrencileri ile kontenjanlarını dolduran, nicelikten ziyade niteliğe yatırım yapan, bir eli Düzce halkının, bir eli sanayinin, bir eli bilimin üstünde olan bir üniversite olarak nitelendirdi.
Türkiye’ye ve dünyaya örnek olan ilkleri ve başarıları ile Düzce Üniversitesi’nin, başarı basamaklarını hızla tırmandığına işaret eden Çakar “Üniversitemiz; kendisi ile birlikte kurulan üniversiteler arasında birinci sırada, Dünya Üniversiteleri arasında da ilk 2000 içerisinde yer almaya devam ediyor. Gazzali ‘Uzun mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür.’diyor. Biz de adım adım uzak hedeflerimize ulaşıyoruz. Bu yıl Üniversitemiz, URAP Üniversiteler Genel Sıralamasında geçen yıla göre üç basamak yükselerek 40. sırada, ihtisas üniversiteleri arasında da 1. sırada yer alıyor. Akıl, ahlak, vicdan ve bilim ile toplumsal katkıya dönüşen değerler üretebilmek için çalışma barışı içinde görev yapan tüm mensuplarımıza gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Sürdürülebilir kalkınma için yapılan çalışmalardan örnekler veren Prof. Çakar, “Köylerimizde yetiştirilen tıbbi bitkileri çeşitlendirdik, kurutma ve yağ çıkarma süreçlerinde destek olarak çiftçilerimize yepyeni bir gelir alanı açtık. Arıcılık alanında Ülkemizde ilk kez arı zehri çalışmalarını başlattık ve arıcılara sadece bal değil; polen, propolis, arı sütü ve arı zehri üretmeleri konusunda bilgi ve cesaret verdik. Bitki ekstrelerinden ve arı ürünlerinden ilaç hammaddesi eldesi konusunda da önemli aşamalar kat ettik. Bölgemizin balından ve bitki çeşitliliğinden yararlanarak akredite laboratuvarlarımızda sağlık destek ürünleri, kozmetik, bitkisel çay gibi ürünler geliştirdik. Henüz resmi açılışını gerçekleştirmemiş olsak da Ülkemizin en büyük Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezini hizmete açtık. Bu merkezde 10 farklı geleneksel tıp uygulama alanında poliklinik faaliyetlerine başladık” ifadelerini kullandı.
DUlife çatısı altında, kozmetik ürünleri Melenis, bitki ürünlerini Herbynia, arı ürünlerini de Apidevera markaları ile tescillediklerini ve ürünlerin satışına GTT Merkezi’nde başladıklarını ifade eden Rektör Çakar, tarımsal atıkların geri kazanımı konusunda ise, bölgenin önemli gelir kaynağı olan, ülkemizin ikinci büyük üreticisi oldukları fındığın ekonomik değerini artıracak çalışmalara ağırlık verdiklerini de sözlerine ekledi.
Vali Dr. Zülkif Dağlı’da, Düzce Üniversitesi’nin halkla, sivil toplum kuruluşlarıyla, organize sanayi bölgesiyle örnek bir birliktelik sergilediğine dikkat çekti. Düzce Üniversitesi’nin yerel projelerin içerisinde yer almak ve ortak projeler üretmek suretiyle şehre değer kattığına işaret eden Dr. Zülkif Dağlı, bağımlılığı önleme ve göç gibi konularda da iş birliği içerisinde hareket ettiklerini dile getirdi. Sonuç verici çalışmalar yaptıklarını ifade eden Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, yeni akademik yılın hayırlara vesile olmasını temenni etti.
Açılış ve protokol konuşmalarının ardından 20192020 Akademik Yılı’nın “Teknoloji, Girişimcilik ve Gençlik” konulu ilk dersini vermek üzere kürsüye davet edilen Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Edibe Sözen, Düzce Üniversitesi’nin yaptığı çalışmalarla dikkat çektiğini ve yenilikçi bir vizyonla yönetildiğini belirterek konuşmasına başladı.
Girişimciliğin sadece kişisel bir özellik olmadığı ve bunun bir ekosistem içerisinde yer alması gerektiği değerlendirmesinde bulunan Prof. Dr. Edibe Sözen, girişimciliğin büyük bir ivme kazandığını söyleyerek gençleri bu alana yönlendirmenin önemi üzerinde durdu.
Teknoloji çağı olan günümüzde en önemli girişimcilik alanının Teknoloji Girişimciliği olduğunun altını çizen Prof. Dr. Sözen, bu alanda katma değeri yüksek çalışmaların gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi. ABD ve Avrupa Birliği’nde girişimcilik oranının 1112, ülkemizde ise 4,6 olduğu bilgisin paylaşan Sözen, milli gelirlere kıyaslama yapıldığında Ülkemizdeki oranın hiçte küçümsenmeyecek bir oran olduğunu belirtti.
2023 kalkınma hedefleri arasında girişimciliğin de önemli bir yer tutuğuna dikkat çeken Prof. Dr. Edibe Sözen, KOSGEB, TÜBİTAK, Teknopark gibi kurumların girişimcilere önemli destekler verdiğini ifade ederek tüm kurumların Türkiye’nin top yekun kalkınma hamlesine destek olduğunu ifade etti.
20192020 Akademik Yılı Açılış Töreni sonrasında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Edibe Sözen, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile Düzce Üniversitesi bünyesinde yer alan ülkemizin en büyük Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi’ni ziyaret ederek programını tamamladı.

DÜZCE

24 Ekim 2019 Perşembe

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