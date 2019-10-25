Yeni il müdürü Yazıcı “Biz bir aileyiz”

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atanan İl Müdürü İsa Yazıcı, personelle bir araya gelerek, “Bundan sonra bir aile gibi çalışacağız” dedi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, il müdürlüğü personeli ile toplantı yaparak çalışma sistemi ve yapılması gerekenlerle ilgili olarak görüş alışverişinde bulundu.

Düzce’de sporun her alanda geliştirilmesi ve ilin adının duyurulması için hep birlikte çalışılması gerektiğine inandığını belirten İl Müdürü İsa Yazıcı, “Ben ekip çalışmasına inanan biriyim. Birlikte Düzce’de sporun gelişmesi ve daha çok yapılması için çalışacağız. Bir yandan da tesislerimizi yaşam alanlarımızın içine sokarak, herkesin spor yapmasını sağlayacağız. Ben inanıyorum ki birlikte Düzce’ye spor anlamında çok güzel şeyler yapacağız” şeklinde konuştu.

DÜZCE 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:45

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