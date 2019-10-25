Kent Konseyi Başkanı Arabulucu Av. Ali Dilber oldu Yürütme kurulu açık oylama ile belirlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kent Konseyi Başkanı Arabulucu Av. Ali Dilber oldu Yürütme kurulu açık oylama ile belirlendi

İHA

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Olağanüstü Genel Kurulu Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün katılımıyla meclis salonunda düzenlendi. Toplantıda yapılan açık oylamada Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu'nun istifası sonrası boşalan Kent Konseyi başkanlığına Arabulucu Avukat Ali Dilber seçildi.

Kent Konseyi Başkanı Arabulucu Av. Ali Dilber oldu Yürütme kurulu açık oylama ile belirlendi

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Olağanüstü Genel Kurulu Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün katılımıyla meclis salonunda düzenlendi. Toplantıda yapılan açık oylamada Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu’nun istifası sonrası boşalan Kent Konseyi başkanlığına Arabulucu Avukat Ali Dilber seçildi.
Düzce Belediyesi Kent Konseyi olağanüstü gündemle meclis salonunda toplantı düzenledi. Genel Kurul Katip Üyeleri Hanife Gür ve Hasan Esat Sungur’un belirlenmesinin ardından başlayan oturuma Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlık etti. Başkan Özlü başkanlığında yapılan açık oylamada kısa süre önce Kent Konseyi başkanlığından istifa eden Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu yerine tek aday olarak gösterilen Ali Dilber oy birliği ile kabul edildi.
Kent Konseyi Başkanı Ali Dilber başkanlığında yapılan Yürütme Kurulu seçimlerinde doğal üyelerin dışında 6 kişi için adaylar tanıtıldı ve açık oylama usulü ile seçim yapıldı. Oylama sonucunda Kent Konseyi Yürütme Kurulunun yeni üyeleri oy çokluğu ile şu isimlerden oluştu, İl Sağlık Müdürlüğünden Dr. Yasin Yılmaz, KONTAM Yönetim Kurulundan İmran Aktepe, İş Adamı Metin Çolak, Ulviye Dikmen, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nuran Kartal.
Kent Konseyinin yeni yönetimi yönetmeliğin öngördüğü şekilde iki yıl boyunca görev yapacak.

DÜZCE

25 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:45
  • GÜNEŞ 07:10
  • ÖĞLE 12:45
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:09
  • YATSI 19:29
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni il müdürü Yazıcı “Biz bir aileyiz”
YEREL HABERLER Yeni il müdürü Yazıcı “Biz bir aileyiz”
Parklar çöplüğe dönmesin
YEREL HABERLER Parklar çöplüğe dönmesin
Teknolojinin çağrı merkezlerindeki yeri
YEREL HABERLER Teknolojinin çağrı merkezlerindeki yeri
Düzce Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı açılış ...
Bisiklet yolu yapımına başlandı İstanbul caddesi projesi start aldı
YEREL HABERLER Bisiklet yolu yapımına başlandı İstanbul caddesi ...
İtfaiyenin önemini yerinde öğrendiler Miniklere yangına müdahale eğitimi
YEREL HABERLER İtfaiyenin önemini yerinde öğrendiler Miniklere ...
SGK Müdürü Köroğlu muhtarları bilgilendirdi
YEREL HABERLER SGK Müdürü Köroğlu muhtarları bilgilendirdi
Minik öğrenciler savaşa “Hayır” dediler
YEREL HABERLER Minik öğrenciler savaşa “Hayır” dediler
Uğurlu öğrenciler sıfır atık için bilgilendirildi
YEREL HABERLER Uğurlu öğrenciler sıfır atık için bilgilendirildi
Başkan Şahin’den eğitime destek
YEREL HABERLER Başkan Şahin’den eğitime destek
Akçakoca açık kapı günü düzenlendi
YEREL HABERLER Akçakoca açık kapı günü düzenlendi
Kılıç, bilgi ve birikimini öğrencilerle paylaştı
YEREL HABERLER Kılıç, bilgi ve birikimini öğrencilerle paylaştı
Keskin, “Kütüphaneler, laboratuvarlar, atölyeler sizin dinlenme yeriniz olsun”
YEREL HABERLER Keskin, “Kütüphaneler, laboratuvarlar, atölyeler ...
Gençler Cumhuriyet Bayramı için koştular
YEREL HABERLER Gençler Cumhuriyet Bayramı için koştular
BAşkan Yanmaz çalışmaları yerinde inceliyor
YEREL HABERLER BAşkan Yanmaz çalışmaları yerinde inceliyor
Akçakoca Belediyesi taksicilerin sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Akçakoca Belediyesi taksicilerin sorunlarını dinledi
Onarımı tamamlanan Büyükaçma İlkokuluna ziyaret
YEREL HABERLER Onarımı tamamlanan Büyükaçma İlkokuluna ziyaret
Belediyeden sonbahar temizliği
YEREL HABERLER Belediyeden sonbahar temizliği
Başkan Özlü “Türkiye teknoloji ve bilgi üretmelidir”
YEREL HABERLER Başkan Özlü “Türkiye teknoloji ve bilgi üretmelidir”
Düzce TEM'de baskın yaptı 7 kilo toz esrar yakalandı Uyuşturucu paketleri yedek lastikten çıktı
YEREL HABERLER Düzce TEM'de baskın yaptı 7 kilo toz esrar ...
Esrar stepnenin içerisinden çıktı
YEREL HABERLER Esrar stepnenin içerisinden çıktı
Unutulmaya yüz tutmuş haberleşme araçlarını gördüler
YEREL HABERLER Unutulmaya yüz tutmuş haberleşme araçlarını gördüler
Avni Akyol öğrencilerinden askere selam
YEREL HABERLER Avni Akyol öğrencilerinden askere selam
Uğurlu öğrencilere AFAD ekibi depremi anlattı
YEREL HABERLER Uğurlu öğrencilere AFAD ekibi depremi anlattı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X