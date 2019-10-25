Bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 1'i bebek 4 kişi yaralandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- DÜZCE'de, kontrolden çıkan hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 yolu Kervan Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Serhat Şahin yönetimindeki 41 ACL 733 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada araçtaki Seher Şahin, Fatma Koç, Mahmut Koç ve 8 aylık Serhan Enes Şahin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



DÜZCE 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:08

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.