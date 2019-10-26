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Cumhuriyet Sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu

İHA

Düzce Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı tarafından düzenlenen "Cumhuriyet" başlıklı sergi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Cumhuriyet Sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu

Düzce Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı tarafından düzenlenen “Cumhuriyet” başlıklı sergi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi’nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Yaklaşan Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen açılışa; Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Yıldız Doyran, Resim Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Seniha Ünay Selçuk, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Düzce Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü öğrenicilerinin eserlerinin yer aldığı sergi ile ilgili görüşlerini dile getiren Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Seniha Ünay Selçuk, sergide çok sayıda çalışmanın yer aldığını belirterek çalışmaların belli bir temada değil, “Cumhuriyet” başlığı altında toplandığını ifade etti. Eserler arasında; fotoğraflar, yerleştirmeler, kolaj ve video gibi birçok çalışmanın bulunduğunu belirten Seniha Ünay Selçuk, Düzce Üniversitesi öğrencilerinin sürekli üretim halinde çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyerek serginin herkese açık olduğunu sözlerine ekledi.
İlgi ve beğeniyle takip edilen “Cumhuriyet” sergisi, 14 Kasım 2019 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

DÜZCE

26 Ekim 2019 Cumartesi

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