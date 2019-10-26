Rektör Çakar, Ruandalı öğrencilerle buluştu

– Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Ruanda’dan yeni gelen öğrencilerle tanıştı, hem de eski öğrencilerle sohbet ederek, eğitimleri ve sosyal yaşamları hakkında bilgiler aldı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Ruandalı öğrencilerle bir araya gelerek onlarla tanıştı. Düzce Üniversitesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen programa Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile birlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Düzce Üniversitesi Genel Sekreteri Hasan Sadi Ateş ve Daire Başkanları katıldı.

Düzce Üniversitesi’ne binlerce kilometre uzaklıktan gelen Ruandalı öğrencilerle her fırsatta bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, hem yeni gelen öğrencilerle tanıştı, hem de eski öğrencilerle sohbet ederek, eğitimleri ve sosyal yaşamları hakkında bilgiler aldı.

Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, “Değerli çocuklar hepiniz hoş geldiniz, Ben aynı zamanda bir şeye canınız sıkıldığında, bir şeye moraliniz bozulduğunda, bir işin içerisinden çıkamadığınızda ya da bir şeyden çok mutlu olduğunuzda duyumlarınızı paylaşacağınız ilk kişilerden biriyim. Sizler bizim için çok önemlisiniz. Türkiye ve Ruanda arasında yükseköğretim alanında yapılan anlaşmalı ilk öğrencileri sizlersiniz ve bizim Üniversitemizde olmanızdan büyük mutluluk duyuyoruz. İlk gelen arkadaşlarınız ve geçen yıl başlayan arkadaşlarınız, alanlarına bölümlerine devam ediyorlar. Ümit ediyorum ki mezun olduğunuzda buradan huzurla sağlıkla evlerinize dönersiniz” şeklinde konuştu.

Kahvaltı sonrası Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Ruandalı öğrenciler, hatıra fotoğrafı çektirerek programı sonlandırdı.

DÜZCE 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:46

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