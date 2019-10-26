Mühendislere hizmet içi eğitim semineri

Düzce Orman İşletme Müdürlüğünün ev sahipliğini yaptığı, Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Müdürlüklerinde Danışman Mühendis olarak çalışan Orman Mühendisleri ve Orman Endüstri Mühendislerine meslek içi eğitim verildi.

Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer’in açılış konuşmasıyla başlayan eğitim seminerinde ve saha uygulamalara, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Güven Gültekin, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü İbrahim Kantar, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Nazif Öztürk, Orman Koruma Şube Müdürü Osman Koru, Düzce Orman İşletme Müdürü Turgay Kağan, Düzce Orman İşletme Müdür Yardımcısı Levent Kartal, Gölyaka Orman İşletme Müdür Yardımcısı Murat Yıldız, Ağaçlandırma ve Silvikültür Mühendisi Ruşeni Cırık ve Düzce Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Orman İşletme Şefleri ile Mühendisler katıldı.

Düzce Ticaret ve Sanayii Odası toplantı salonunda yapılan eğitimin birinci gününde Orman idaresi ve planlama, ağaçlandırma ve silvikültür, işletme pazarlama ve koruma şube müdürleri şube müdürlüklerinin konularını içeren teorik bilgileri sunum şeklinde katılımcılara aktardı.

Eğitimin ikinci gününe Düzce Orman İşletme Şefliği sahası içinde yer alan bölmelerde; farklı amaçlarla yapılacak olan kesimlerle ilgili ağaç seçme ve damgalama, ağaç kesimleri ve boylama, yangın önleme yolu çalışmalarının uygulamalı olarak anlatılmasıyla başlandı. Sonrasında Muncurlu Orman Deposunda katılımcılara orman yangını söndürmede kullanılan arazözler ve araçlar tanıtılarak kullanımları anlatıldı. Üretilen orman ürünleri hakkında bilgiler verildi. Yine Muncurlu Orman Deposu sahasında dikim yeri hazırlama, fidan dikimi, sıra ve ara tespit çalışmaları uygulamalı olarak gösterildi. Uygulama sahalarında eğitime katılanların farklı konulardaki soruları eğitimi veren yetkililer tarafından cevaplandı.

Orman Genel Müdürlüğünün yapacağı mülakat öncesinde böyle bir eğitimin çok faydalı ve etkili olacağını düşünen katılımcılar memnuniyetlerini dile getirdi.

DÜZCE 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:46

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