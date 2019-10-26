Minik öğrencilerden Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Minik öğrencilerden Cumhuriyet Bayramı kutlaması

İHA

– Düzce Şükran Öney Anaokulu minik öğrencileri açtıkları sergi ile Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına başladı.

Minik öğrencilerden Cumhuriyet Bayramı kutlaması

– Düzce Şükran Öney Anaokulu minik öğrencileri açtıkları sergi ile Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına başladı.
Minik öğrencilerin öğretmenleri yardımı ile hazırladığı Cumhuriyet Bayramı sergisi ve programı renkli görüntülere sahne oldu.
Okul Müdürü Emine Taşlı, aradan geçen 96 yılda Cumhuriyet coşkusunun ve heyecanının özünden hiç bir şey kaybetmediğine işaret ederek “Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 29 Ekim 1923 tarihinde hukuksal olarak, İkinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerçekleşen oturumunda hazırladığı anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesiyle Türkiye Devleti'nin yönetim şeklinin cumhuriyet olarak belirlediği gün Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanmaya başladı. Aradan geçen 96 yılda Cumhuriyet coşkusu ve heyecanı özünden hiç bir şey kaybetmedi. Bu çerçevede Şükran Öney Anaokulu minik öğrencileri Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına başladılar” ifadelerinde bulundu.
Şükran Öney Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan serginin açılışı yapılırken minik öğrencilerin öğretmenleri yardımı ile hazırladığı Cumhuriyet Bayramı programında keyifli dakikalar yaşandı.

DÜZCE

26 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:11
  • ÖĞLE 12:44
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:08
  • YATSI 19:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bölge Başkanı Taşlı’dan 29 Ekim mesajı
YEREL HABERLER Bölge Başkanı Taşlı’dan 29 Ekim mesajı
(Özel haber) 4 Dünya şampiyonluğunun yanına 3 Avrupa şampiyonluğu koymak için çalışıyor
YEREL HABERLER (Özel haber) 4 Dünya şampiyonluğunun yanına 3 Avrupa ...
Mühendislere hizmet içi eğitim semineri
YEREL HABERLER Mühendislere hizmet içi eğitim semineri
Rektör Çakar, Ruandalı öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Rektör Çakar, Ruandalı öğrencilerle buluştu
Hastane çalışanlarına iş sağlığı eğitimi yapıldı
YEREL HABERLER Hastane çalışanlarına iş sağlığı eğitimi yapıldı
Cumhuriyet Sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu
YEREL HABERLER Cumhuriyet Sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu
Araç bariyerlere çıkarak durdu; 4 yaralı
YEREL HABERLER Araç bariyerlere çıkarak durdu; 4 yaralı
Bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 1'i bebek 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 1'i bebek 4 ...
Sokak ortasında husumetlisi tarafından bıçaklanan kişi, öldü
YEREL HABERLER Sokak ortasında husumetlisi tarafından bıçaklanan ...
Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu
Kent Konseyi Başkanı Arabulucu Av. Ali Dilber oldu Yürütme kurulu açık oylama ile belirlendi
YEREL HABERLER Kent Konseyi Başkanı Arabulucu Av. Ali Dilber ...
Yeni il müdürü Yazıcı “Biz bir aileyiz”
YEREL HABERLER Yeni il müdürü Yazıcı “Biz bir aileyiz”
Parklar çöplüğe dönmesin
YEREL HABERLER Parklar çöplüğe dönmesin
Teknolojinin çağrı merkezlerindeki yeri
YEREL HABERLER Teknolojinin çağrı merkezlerindeki yeri
Düzce Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı açılış ...
Bisiklet yolu yapımına başlandı İstanbul caddesi projesi start aldı
YEREL HABERLER Bisiklet yolu yapımına başlandı İstanbul caddesi ...
İtfaiyenin önemini yerinde öğrendiler Miniklere yangına müdahale eğitimi
YEREL HABERLER İtfaiyenin önemini yerinde öğrendiler Miniklere ...
SGK Müdürü Köroğlu muhtarları bilgilendirdi
YEREL HABERLER SGK Müdürü Köroğlu muhtarları bilgilendirdi
Minik öğrenciler savaşa “Hayır” dediler
YEREL HABERLER Minik öğrenciler savaşa “Hayır” dediler
Uğurlu öğrenciler sıfır atık için bilgilendirildi
YEREL HABERLER Uğurlu öğrenciler sıfır atık için bilgilendirildi
Başkan Şahin’den eğitime destek
YEREL HABERLER Başkan Şahin’den eğitime destek
Akçakoca açık kapı günü düzenlendi
YEREL HABERLER Akçakoca açık kapı günü düzenlendi
Kılıç, bilgi ve birikimini öğrencilerle paylaştı
YEREL HABERLER Kılıç, bilgi ve birikimini öğrencilerle paylaştı
Keskin, “Kütüphaneler, laboratuvarlar, atölyeler sizin dinlenme yeriniz olsun”
YEREL HABERLER Keskin, “Kütüphaneler, laboratuvarlar, atölyeler ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X