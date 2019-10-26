Otomobil ile otobüs çarpıştı, 1 kişi yaralandı

– Düzce Kent Merkezi Rasim Betir Paşa bulvarında otobüs ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce Kent merkezi Rasim Betir Paşa Bulvarında meydana geldi. Eski Sanayi çarşısı istikametinden Atatürk Bulvarı istikametine gitmekte olan Elmas Ş. idaresinde ki 81 ER 720 plakalı otomobil, Rasim Betir Paşa Bulvarı üzerinden D100 karayoluna dönmeye çalışan Muharrem A. idaresinde ki 81 EC 261 plakalı yolcu otobüse çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç içerisinde sıkışan Elmas Ş., Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışması ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

DÜZCE 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:46

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