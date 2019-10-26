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Eker: “Türk milleti tarihini iyi bilmelidir”

İHA

– Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye Vizyon Konferansları programına konuşmacı olarak katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Mehmet Mehdi Eker, "Avrupalılar bir daha savaşmamak için bütünleşti adına Avrupa Birliği Projesi denildi" dedi.

Eker: “Türk milleti tarihini iyi bilmelidir”

– Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye Vizyon Konferansları programına konuşmacı olarak katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Mehmet Mehdi Eker, “Avrupalılar bir daha savaşmamak için bütünleşti adına Avrupa Birliği Projesi denildi” dedi.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün bizzat ilgilendiği ve Kültür İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Türkiye Vizyon Konferanslarının ikincisi Kültür Merkezinde düzenlendi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in konuşmacı olarak katıldığı organizasyona AK Parti Milletvekilleri Fahri Çakır, Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Özlü Eker’in uzun bir bakanlık tecrübesi olduğundan ve entelektüel kişiliğinden söz ederek “Bu konferanslardaki amacımız gençlerimizin Türkiye’nin önde gelen isimleri ile tanışması ve onları tanımaları. Üniversite şehriyiz, yaklaşık 35 bin civarı öğrenci kitlemiz var. Gençlerimizin ve halkımızın bu imkanlardan faydalanması için çalışıyoruz. Konuşmacılarımızdan nasıl bir Türkiye hayal ediyorlar, önümüzdeki dönemde; 202320532071’de arzu edilen Türkiye, hayal edilen Türkiye’yi gerçekleştirmek için hangi engeller var ve bunları aşmak için çözüm yöntemleri neler gibi sorulara yanıt vermelerini istiyoruz. Mehdi Eker’in her ne kadar öz geçmişi tarım ile alakalı olsa da aslında kendisi gerçek bir kültür insanıdır. Kültür adamıdır, bir entelektüeldir. Bu yönünü bilenler var, bilmeyenler var. Ben şahit oldum” ifadelerini kullandı.
Daha sonra kürsüye çıkarak konuşmasına başlayan Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Mehdi Eker, Türkiye’de yaşayan özellikle gençlerin yakın tarihi iyi okumaları gerektiğine vurgu yaparak “Tabii ki öncelikli amacımız gelecek tasavvuru. Öncelikle geçmişimizi, tarihimizi iyi bilmemiz lazım. Geriye dönüp bakıp gelecek ile ilgili tasavvurumuzu ondan sonra değerlendirmek ve neticelendirmemiz gerekir. Matematik okuyanlar iyi bilir regresyon var; gelecekle ilgili tahmin yapabilmek için, matematiksel tahmin yapabilmek için. Mutlaka geriye doğru regrese edersiniz. Regresyon aslında bir şeye geriye doğru yüklemedir. Arkadaki gelişmelerin modellenmesi üzerine gelecek tahmini yapılır” dedi.
Batı dünyası ile Ortadoğu’da yaşanan sıcak gelişmeler hakkında da bilgiler veren Eker, Ortadoğu’nun Türkiye’yi yakından ilgilendirdiğini söyleyerek, “Hem günceli, hem aktüel olanı, hem de tarihsel olanı göz önüne alarak burada neticelendirmemiz gerekir. Birlikte tahlil edip gelecek ile ilgili bir fotoğraf oluşturulabilir. Son 100 yılda batı sisteminin yol açtığı, başlatmış olduğu iki dünya savaşı yaşandı. Bu savaşlarda toplamda kabaca 80 milyon insan öldü. 2. Dünya Savaşı Avrupa’nın kendi arasındaki savaştır. Rekabet, liderlik, birbirinden güç alma savaşıydı. Tabiri caizse bir paylaşma savaşıydı. Avrupalılar bir daha savaşmamak için bütünleşti adına Avrupa Birliği Projesi denildi. 1. Dünya Savaşı ne oldu? Bu savaş halen daha devam ediyor. Bu sorunun cevabı bu savaşın hedefinde kimlerin olduğu ile alakalıdır” şeklinde konuştu.
Konferans, karşılıklı soru cevapların yöneltilmesi ve Başkan Özlü’nün, Eker’e çiçek hediye takdim etmesinin ardından sona erdi.

DÜZCE

26 Ekim 2019 Cumartesi

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