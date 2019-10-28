Sahte plakalı araçla yakalandı

– Düzce’de polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen ve durdurulan aracın plakanın ve ruhsatının sahte olduğu ortaya çıktı.

Düzce’de plaka tanıma sistemine düşen uyarıda 34 CCC 583 plakalı otomobil polis ekipleri tarafından takibe alındı. Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan K. S. idaresindeki 34 CCC 583 plakalı otomobil durduruldu. Durdurulan otomobilde yapılan incelemede otomobilin şase numarasında tahribat yapıldığı, plakaya göre sahte ruhsat düzenlendiği belirlendi. 34 CCC 583 plaka takılı otomobilin asıl plakasının 34 VU 5451 olduğu, aracın hacizli ve yakalamalı olduğu tespit edildi.

Otomobil sürücüsü Kemal S. sahte plakalı araç kullanmaktan gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatılarak, 5 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca otomobil trafikten men edilerek çekici ile otoparka götürüldü.

DÜZCE 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

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