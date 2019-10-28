Öğrenciler ve çalışanlar hastane bahçesini temizledi

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünce hayata geçirilen “Temiz ÜniversiteTemiz Düzce” etkinliğinin 17.sinde Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi öğrencileri ve çalışanları hastane etrafını ve otoparkı temizlediler.

“Sağlıklı toplum, temiz çevreyle başlar” ilkesinden hareketle her ayın bir günü düzenlenen “Temiz ÜniversiteTemiz Düzce” etkinliğe; Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir, Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Bora Büken, Tıp Fakültesi ve Hastane akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Düzce Üniversitesi Yüksekokulları ve Meslek Yüksekokulları ile eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlikte, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nin çevresi, yollar ve yeşil alanlarda temizlik faaliyeti gerçekleştirildi. Düzce Üniversitesi öğrencileri ve çalışanları güzel bir toplumsal farkındalık örneği sergileyerek dikkatli ve itinalı bir şekilde Konuralp Yerleşkesindeki Hastane çevresini daha temiz bir görünüme kavuşturdu.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, “2.sini düzenlediğimiz etkinliğimizde ana kirletici olarak karşımıza sigara izmaritlerinin çıktığını gördük. Buradan yola çıkarak sigaranın sadece sağlığımıza değil, çevremize de çok fazla zarar verdiğini gördük. Her açıdan karşımıza bir sorun olarak çıkan sigarayı kullananlara bırakmalarını tavsiye ediyorum. Sigarayı bırakmak isteyenler için hastanemizde Sigarayı Bırakma Polikliniği var. Sigarayı bırakmak isteyenler gerekli desteği buradan alabilirler” şeklinde konuştu.

Temiz ÜniversiteTemiz Düzce etkinlikleri ile Düzce Üniversitesi, “Daha Temiz Bir Dünya Mümkün” mesajı vererek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması noktasında farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

DÜZCE 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

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