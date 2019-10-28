Düzce'de hamsinin kilosu 5 liraya düştü

DÜZCE´de geçen haftalarda kilosu 15 ile 20 lira arasında satılan hamsinin kilosu tezgahta 5 liraya düştü.
Karadeniz´de denize açılan balıkçıların bol hamsi ile dönmesi fiyatlara da yansıdı. Düzce´de geçen haftalarda kilosu 15 ile 20 lira arasında satılan hamsinin kilosu 5 liraya düştü. Düşen fiyatla birlikte vatandaşlar da soluğu balıkçı tezgahlarında aldı. Şehir merkezinde balıkçılık yapan Engin Topaloğlu, hamsiyi 5 liradan sattıklarını belirterek, "Hamsi Eylül ayında çıkmaya başladı. İlk başlarda 15 ile 20 lira arasındaydı. Şimdilerde 5 liraya satıyoruz. Hamsi bol herkes yesin diye 5 lira yaptık. Vatandaşın yiyebileceği en ucuz balık 5 lira oldu. Hamsiye oldukça büyük talep var" dedi.
DÜZCE
28 Ekim 2019 Pazartesi
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