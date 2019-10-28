Akçakoca'da 29 Ekim kutlamalarında Atatürk anıtına çelenk konuldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yılı kutlamaları kapsamında çelenk koyma töreni düzenlendi.

Akçakoca'da gerçekleştirilen çelenk koyma törenine Kaymakamı Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Üngüt, Kamu kurum amirleri, siyasi parti ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Meslek Odaları yöneticileri ile çeşitli STK temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Törende ilk olarak Kaymakam Öztürk ve Başkan Yanmaz Atatürk Anıtı önüne çelenk bırakıldı. Çelenk sunulmasının ardından ise törene katılanlar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşını okudu. ilk günün ardından törenler 29 Ekim günü devam edecek.

DÜZCE 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

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