Bilardo şampiyonu vali yardımcısı Cemal Demiryürek oldu

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Pool Bilardo Turnuvası sona erdi. Turnuvaya katılan Düzce Vali Yardımcısı Cemal Demiryürek, rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu.

Düzce’de bilardo sporunun yeniden hak ettiği değeri alması için başlatılan mücadele turnuvalarla devam ediyor. Elit sporlar arasında gösterilen bilardo branşında Düzce’de ilgi de her geçen gün artıyor. Bilardo il temsilciği son olarak Pool Bilardo 29 Ekim Cumhuriyet Kupası turnuvası düzenledi.

Düzce Zirve Bilardo Salonu’nda yapılan 18 sporcunun katıldığı ve 3 gün süren turnuvada şampiyon son topa kadar belli olmadı. Final müsabakasında son şampiyon Hüseyin Demirtaş ile karşılaşan Cemal Demiryürek müsabakayı 54 kazanarak Cumhuriyet Kupasının sahibi oldu. Hakan Arabacı ve Cengiz Mandıracı ise turnuvada üçüncülükleri paylaştı.

DÜZCE 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:49

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