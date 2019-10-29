Düzce’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm ülkede olduğu gibi Düzce’de de coşku ile kutlandı. Anıt Park’ta gerçekleştirilen törene Düzce halkı da yoğun ilgi gösterdi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ilk önce Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı makamında tebrikleri kabul etti ardından kutlamalara Anıt Park Meydanı’nda devam edildi. Anpark’ta gerçekleştirilen tören Vali Dr. Zülkif Dağlı’nın ve Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu’nun halkı selamlaması ile başladı. Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Vali Zülkif Dağlı tarafından yapıldı.

Vali Dağlı, Türkiye’yi muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelesini ilk günkü şevk, heyecan ve azimle sürdüğünü belirterek “Bugünde 2023 Vizyonu hedefine odaklanarak yeni ve daha büyük başarılar için kendimizi hazırlamalıyız. Anadolu4daki bin yıllık varlığımızı, ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek ebedileştirme hedefinden asla taviz vermeyeceğiz. Devleti tüm kurumları ile milletimizle birlikte hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.

Şer güçlerin tarihte olduğu gibi kirli oyunlarından geri durmayacaklarını ve isim değiştirerek karşımıza gelmeye devam edeceklerini kaydeden Dağlı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önüne çıkartılacak her engeli aşacak güce, imkana ve kararlılığa sahip olduğunu belirtti.

Vali Dağlı, gençlere de tavsiyelerde bulunarak “Birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Bu oyunlara karşı koymak, kardeşliğimizi pekiştirmek ortak varlığımız olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşımak için azimle ve kararlılıkla çalışmak hepimizin en önemli görevidir. Eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, ulaşımdan iletişime her bir alanda önemli atılımlar gerçekleştirmiş, sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmiş daha müreffeh ve güçlü bir Türkiye için daha çok çalışacağız. Sevgili gençler Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlamaya 4 yıl kaldı. Böylesine şanlı bir tarihe, köklü bir geçmişe, kadim bir medeniyete sahip bu necip millete layık olacak şekilde kendimizi yetiştirmeliyiz. Hakkaniyet, adalet, demokrasi, insan hakları gibi evrensel değerleri kendimize prensip edinmeliyiz” diye konuştu.

Vali Dağlı’nın konuşmasının ardından Arsal Anadolu Liseli öğrencileri tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının önemine vurgu yapan şiirler okundu. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öğrencileri tarafından sunulan gösteriler büyük alkış aldı.

Program Mehteran takımının gösterisi ve tören geçişinin ardından son buldu.

DÜZCE 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:49

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