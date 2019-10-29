Düzce’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Düzce’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı

İHA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm ülkede olduğu gibi Düzce'de de coşku ile kutlandı. Anıt Park'ta gerçekleştirilen törene Düzce halkı da yoğun ilgi gösterdi.

Düzce’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm ülkede olduğu gibi Düzce’de de coşku ile kutlandı. Anıt Park’ta gerçekleştirilen törene Düzce halkı da yoğun ilgi gösterdi.
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ilk önce Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı makamında tebrikleri kabul etti ardından kutlamalara Anıt Park Meydanı’nda devam edildi. Anpark’ta gerçekleştirilen tören Vali Dr. Zülkif Dağlı’nın ve Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu’nun halkı selamlaması ile başladı. Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Vali Zülkif Dağlı tarafından yapıldı.
Vali Dağlı, Türkiye’yi muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelesini ilk günkü şevk, heyecan ve azimle sürdüğünü belirterek “Bugünde 2023 Vizyonu hedefine odaklanarak yeni ve daha büyük başarılar için kendimizi hazırlamalıyız. Anadolu4daki bin yıllık varlığımızı, ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek ebedileştirme hedefinden asla taviz vermeyeceğiz. Devleti tüm kurumları ile milletimizle birlikte hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.
Şer güçlerin tarihte olduğu gibi kirli oyunlarından geri durmayacaklarını ve isim değiştirerek karşımıza gelmeye devam edeceklerini kaydeden Dağlı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önüne çıkartılacak her engeli aşacak güce, imkana ve kararlılığa sahip olduğunu belirtti.
Vali Dağlı, gençlere de tavsiyelerde bulunarak “Birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Bu oyunlara karşı koymak, kardeşliğimizi pekiştirmek ortak varlığımız olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşımak için azimle ve kararlılıkla çalışmak hepimizin en önemli görevidir. Eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, ulaşımdan iletişime her bir alanda önemli atılımlar gerçekleştirmiş, sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmiş daha müreffeh ve güçlü bir Türkiye için daha çok çalışacağız. Sevgili gençler Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlamaya 4 yıl kaldı. Böylesine şanlı bir tarihe, köklü bir geçmişe, kadim bir medeniyete sahip bu necip millete layık olacak şekilde kendimizi yetiştirmeliyiz. Hakkaniyet, adalet, demokrasi, insan hakları gibi evrensel değerleri kendimize prensip edinmeliyiz” diye konuştu.
Vali Dağlı’nın konuşmasının ardından Arsal Anadolu Liseli öğrencileri tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının önemine vurgu yapan şiirler okundu. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öğrencileri tarafından sunulan gösteriler büyük alkış aldı.
Program Mehteran takımının gösterisi ve tören geçişinin ardından son buldu.

DÜZCE

29 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:49
  • GÜNEŞ 07:15
  • ÖĞLE 12:44
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

29 Ekim Cumhuriyet Bayramında esnafa Türk Bayrağı hediye ettiler Genç ve Kadın girişimcilerden örnek davranış
YEREL HABERLER 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında esnafa Türk Bayrağı ...
Bilardo şampiyonu vali yardımcısı Cemal Demiryürek oldu
YEREL HABERLER Bilardo şampiyonu vali yardımcısı Cemal Demiryürek ...
Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı
YEREL HABERLER Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı
Akçakoca'da 29 Ekim kutlamalarında Atatürk anıtına çelenk konuldu
YEREL HABERLER Akçakoca'da 29 Ekim kutlamalarında Atatürk anıtına ...
Düzce'de hamsinin kilosu 5 liraya düştü
YEREL HABERLER Düzce'de hamsinin kilosu 5 liraya düştü
Düzce polisinden havadan karadan denetim
YEREL HABERLER Düzce polisinden havadan karadan denetim
Motorlu kurye havaya fırladı Motorlu kurye ile ticari taksi çarpıştı
YEREL HABERLER Motorlu kurye havaya fırladı Motorlu kurye ile ticari ...
Yangın güvenliği tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Yangın güvenliği tatbikatı yapıldı
Başkan Özlü muhtarları dinledi
YEREL HABERLER Başkan Özlü muhtarları dinledi
Düzce’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Düzce’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
Öğrenciler ve çalışanlar hastane bahçesini temizledi
YEREL HABERLER Öğrenciler ve çalışanlar hastane bahçesini temizledi
Akçakoca Belediyesi’nden eğitime destek
YEREL HABERLER Akçakoca Belediyesi’nden eğitime destek
Vali Dağlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı
YEREL HABERLER Vali Dağlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı
Sahte plakalı araçla yakalandı
YEREL HABERLER Sahte plakalı araçla yakalandı
Fındık bahçesinde ağaca asılı bulundu
YEREL HABERLER Fındık bahçesinde ağaca asılı bulundu
Fındık bahçesinde canına kıydı
YEREL HABERLER Fındık bahçesinde canına kıydı
Sahte plakalı otomobilin sürücüsü gözaltında
YEREL HABERLER Sahte plakalı otomobilin sürücüsü gözaltında
Benzin istasyonunda faciadan dönüldü... Akaryakıt alan otomobil alev aldı Benzinlik çalışanları tarafından kenara çekilen otomobil alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Benzin istasyonunda faciadan dönüldü... Akaryakıt ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X