Başkan Yardımcısı Kasapoğlu, “Kısa süreli park teşvik edilecek”

– Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, bu hafta Trafik Komisyonundan kısa süreli parkı teşvik edici kararlar çıkartılacağını söyledi.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, İstanbul Caddesi’nde yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Bordür taşlarının kesimi tamamlanana kadar asfaltın deforme olmaması için alanda metal ayraç uygulaması yaptıklarını söyleyen Kasapoğlu “İstanbul Caddesi’nde bir şerit park alanı, bir şerit normal trafiğin akacağı alan, bir şeritte bisiklet yolu olarak kullanılacak. İlk etapta bisiklet yolundan başladık. Tramvay yolunu söktüğümüz alandaki asfalt çalışmalarını bitirdik. Yol seviyesinin yükselmesinden dolayı yağmur suyu hatlarımızı oluşturuyoruz. Yolumuzu geçici olarak metal ayraçlarla böldük. Çalışma alanımızı muhafaza etmek için bunu yaptık. Metal aparatlar kalıcı olmayacak. Araç yolu ile bisiklet yolu bordürler ile ayrılacak. Bordür taşlarının kesimi tamamlanana kadar buradaki asfaltın deforme olmasını önlemek amacıyla böyle bir önlem aldık” diye konuştu.



“Kısa süreli park teşvik edilecek”

Başkan Yardımcısı Kasapoğlu Trafik Komisyonunda kısa süreli parkı teşvik edici kararlar alınacağını belirterek “Bu hafta Trafik Komisyonundan parklarla ile ilgili bir karar da çıkartacağız. Oradaki esnafın işlerini yapabilmesi için park sorununun bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Biz süreli parklanmayı teşvik edecek bir sistem getiriyoruz. Ücret tarifesi üzerinde bir takım değişiklikler yaparak bunu sağlayacağız” şeklinde konuştu.



“Ring şeklinde devam edecek”

Bisiklet yolu çalışmasının tüm kent merkezinde ring şeklinde devam edeceğini belirten Celal Kasapoğlu, “Bisiklet yolu hattı yaklaşık 30 kilometre. İstanbul Caddesi biraz daha önemli olduğu için ve acil müdahale gerektirdiği için ilk etapta buradan başladık. Kent merkezinde ring halinde devam edecek bir bisiklet yolu çalışmamız olacak. Kaldırımlar ile birlikte bisiklet yolunu ayırmış olacağız. Karşıdan karşıya geçişleri ve bisikletle ulaşımını daha rahat hale getirebilmek için çabalıyoruz. Genel manada cephe ve tabela anlamında düzenlemeler yapılacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Yardımcı Celal Kasapoğlu alanda incelemelerde bulundu.

DÜZCE 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:49

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