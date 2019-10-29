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Düzce TSO’dan aidat uyarısı

İHA

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası üyelerini üye aidatlarını son ödeme tarihi konusunda uyardı.

Düzce TSO’dan aidat uyarısı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası üyelerini üye aidatlarını son ödeme tarihi konusunda uyardı.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yayımlanan mesajda 2019 yılı aidatları 2. taksiti için son ödeme günü 31 Ekim 2019 Perşembe günü olduğu belirtildi.
Üyelerin, ödemelerini nasıl yapacağı hususunda bilgilendirme yapılan mesaj ise şöyle;
“Üyemiz 2019 Yılı Oda üyelik aidatları 2. taksiti son ödeme günü 31 Ekim 2019 Perşembe günüdür. Ödemelerinizi odamız veznesine, veya TR680003200028700000013461 numaralı hesaba veya online olarak https://www.duzcetso.org.tr/tr/genel/sayfalar/1152019duzcetsodanelektronikbelgehizmeti/ web sitesinden yapabilirsiniz.”

DÜZCE

29 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:49
  • GÜNEŞ 07:15
  • ÖĞLE 12:44
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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