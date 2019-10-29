Düzce işçileri Atanın huzurunda Cumhuriyeti mimarının yanında kutladılar

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için en anlamlı kutlama Delta Alfa Çorap çalışanları ve Düzce İşçileri Dayanışma Derneği’nden geldi. Fabrika çalışanları ve dernek üyeleri Cumhuriyetin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün daimi istirahatgahı olan Anıtkabir’i ziyaret ederek kutladılar.

Yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle hayatlara dokunan, birçok insanın dertlerine derman olan Düzce İşçileri Dayanışma Derneği ve Delta Alfa Çorap Fabrikası çalışanları Cumhuriyetin ilanının 96. yıldönümünde Cumhuriyet Bayramı’nı Cumhuriyetin mimarı eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mezarı olan Anıtkabirde kutladılar. Fabrika çalışanları hep birlikte gittikleri Atatürk’ün manevi huzurunda minnet ve şükranlarını sunarak saygı duruşunda bulundular ve dualar ettiler. Mozoledeki programın ardından Anıtkabir müzesini de gezen dernek üyeleri ve fabrika çalışanları Anıtkabir’den ayrıldılar.

DÜZCE 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:49

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