Düzce’de iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı

Düzce’de şehir merkezinde meydana gelen iki aydı kazada 7 kişi yaralandı.

İlk kaza, Kalıcı Konutlar bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce Şehir Merkezi’nden Kalıcı Konutlar istikametine gitmekte olan Mehmet E.’nin kullandığı 81 FN 362 minibüs, Metek Işıklı Kavşağa geldiği esnada yola çıkan Ercan E.’nin kullandığı 81 AAR 452 otomobil ile çarpıştı. Kazada iki otomobilde bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Diğer kazada ise Akçakoca istikametinden Düzce istikametine gitmekte olan M.Ö.’nün kullandığı 81 AAJ 891 plakalı otomobil D655 Karayolu üzerinde sol şeritte hızını düşürünce aynı istikamette gitmekte olan M.U.’nun kullandığı 81 DT 533 plakalı minibüs arkasından çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kazada minibüste bulunan 1 kişi yaralandı. Kazalarla ilgili soruşturma başlattı.

DÜZCE 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:04

YATSI 19:24

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