29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Düzce’de fener alayı ile kutlandı

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Fener alayı düzenlendi. Fener alayına katılan Düzceliler, marşlar eşliğinde yürüyerek cumhuriyeti kutladılar.

Cumhuriyetin ilanını 96. Yılı ve Cumhuriyet bayramı kutlamaları çerçevesinde Düzce Şehir Merkezi’nde fener alayı düzenlendi. Fener alayına siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Düzcelilerde yoğun ilgi gösterdi. Düzce Belediyesi önünde toplanan Düzceliler dev Türk bayrağı ile birlikte belediye bandosu eşliğinde, ellerinden fenerlerle İstanbul Caddesi boyunca Anıtpark meydanına kadar yürüdü.

Anıtpark Meydanında ise saygı duruşu ve İstiklal Marşını okuyan Düzceliler, daha sonra dağıldılar.

DÜZCE 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:50

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