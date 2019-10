Kıyasıya mücadele ettiler Cumhuriyet kupası satranç turnuvası yapıldı

Ölen babasının telefonuna her gün mesaj attı

Düzce'de 29 Ekim Cumhuriyet Kupası satranç turnuvası yapıldı.

Düzce Gençlik Merkezi Salonu’nda 2527 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası yoğun ilgi gördü. A kategorisinde; Çağrıcan Subaşı birinci, Canberk Giray ikinci, Arda Sözat üçüncü. B kategorisinde; Cevdet Can Çetin birinci, Egemen Korkmaz ikinci, Çağla Nehir Subaşı üçüncü. C Kategorisinde; Arda Cemal Gül birinci, İzzet Altaş ikinci, Mehmet Deniz İnce üçüncü. D Kategorisinde; ise Doğa Dönmez birinci, Zeynep Can ikinci ve Hayrettin Umut Yılmaz üçüncü oldu.

Derece giren sporculara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı takdim etti.

