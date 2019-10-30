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Cumayeri’nde Atatürk Bulvarına ilk kazma vuruldu

İHA

Cumayeri’nde Atatürk Bulvarına ilk kazma vuruldu

Cumayeri ilçesi Atatürk Bulvarı düzenleme çalışmaları Belediye Başkan Yardımcısı Salih Şahin’in de katılımıyla başladı.
Cumayeri Atatürk Bulvarı’nda planlanan genişletme ve iyileştirme çalışmaları başladı. Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’nun uzun süredir dile getirdiği ve seçim öncesinde vaatleri arasında bulunan 51 projeden biri olan Atatürk Bulvarı düzenlenmesi projesine Belediye Başkan Yardımcısı Salih Şahin’inde katılımıyla ilk kazma vuruldu. Çalışmalarda orta refüj kaldırılarak kaldırımlar genişletilecek. Kaldırım refüj ve kilit parke taşı kaldırma çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanmasının ardından alt yapı çalışmalarında eksiği bulunmayan caddede üst yapı çalışmalarına geçilecek. Çalışmaların birkaç hafta içerisinde tamamlanması planlanıyor.

DÜZCE

30 Ekim 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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