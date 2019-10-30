Cumayeri’nde Atatürk Bulvarına ilk kazma vuruldu

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Cumayeri ilçesi Atatürk Bulvarı düzenleme çalışmaları Belediye Başkan Yardımcısı Salih Şahin’in de katılımıyla başladı.

Cumayeri Atatürk Bulvarı’nda planlanan genişletme ve iyileştirme çalışmaları başladı. Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’nun uzun süredir dile getirdiği ve seçim öncesinde vaatleri arasında bulunan 51 projeden biri olan Atatürk Bulvarı düzenlenmesi projesine Belediye Başkan Yardımcısı Salih Şahin’inde katılımıyla ilk kazma vuruldu. Çalışmalarda orta refüj kaldırılarak kaldırımlar genişletilecek. Kaldırım refüj ve kilit parke taşı kaldırma çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanmasının ardından alt yapı çalışmalarında eksiği bulunmayan caddede üst yapı çalışmalarına geçilecek. Çalışmaların birkaç hafta içerisinde tamamlanması planlanıyor.

DÜZCE 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:50

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