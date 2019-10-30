Kaldırımlara engelli rampası yapılarak engeller aşılıyor

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Düzce Belediyesi kent merkezinin muhtelif noktalarında engelli rampa ve bazalt beton kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü şehir merkezinin muhtelif noktalarında özellikle yeni açılan güzergahlarda beton kaldırım çalışması ile engelli vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla rampa yapımına devam ediyor. Diş hastanesi girişinde ihtiyaç olan engelli rampası yapımında çalışan ekipler engelli vatandaşların hastaneye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ihtiyaçları hızla gideriyor. Ayrıca Kalıcı Konutlarda bozulan parke taş kaldırımları tamir ve tadilattan geçiren ekipler, Beyciler mahallesinde de yeni kaldırım yapımına başladı.

DÜZCE 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:50

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