Parklardaki pislik ekipleri de şaşırtıyor

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çocukların sıklıkla kullandığı ve aileleri ile birlikte vakit geçirdiği mahalle parklarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Karaca mahalle parkında temizlik çalışması yaptı. Park içinde bulunan dinlenme bankları etrafına atılan yemiş kabukları ve çöpleri toplayan ekipler, çöp kovalarını boşaltarak temizledi. Daha çok çocukların ve ailelerin vakit geçirdiği parkların temizliği konusunda hassas davranan ekipler, park yakınında bulunan otobüs duraklarına da yoğun şekilde yemiş kabukları atıldığını tespit etti. Vatandaşlardan ortak kullanım alanlarının kullanımı konusunda dikkatli ve duyarlı olmalarını isteyen temizlik ekipleri “Yazık ki çocuklarımızın kullanımı için yapılan mahalle parklarının özellikle dinlenme ve oturma alanlarında çöp ve yemiş kabuklarının atılmış olması hepimiz için utanç vesilesidir. Bu konuda ailelerin, vatandaşlarımızın duyarlı olmasını diliyor, geleceğimiz; çocuklarımıza kötü örnek sergilememe konusunda dikkatli olmaya davet ediyoruz. Parklarımız hepimizin mirasıdır, yapılan hizmeti hep birlikte koruyabilmek vatandaşlık görevimizdir. Değerli vatandaşlarımızın ekiplerimize yardımcı olmalarını istiyor, ortak kullanım alanlarımızı temiz tutmak konusunda üzerimize düşeni yapacağımıza inanıyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

DÜZCE 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:50

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