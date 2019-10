Düzce’nin tatlarını ve kokularını Antalya’da tanıttılar

Ölen babasının telefonuna her gün mesaj attı

– Düzce Hürriyet Ortaokulu İngilizce Öğretmenleri İpek Çakmak Yılmaz ve Elif Fergane 'Şehirler ve Kokular' isimli eTwinning projesi kapsamında Alanya Yat Limanında kurulan sergi alanında Düzce’nin yöresel yiyecekleri ve kokularını tanıttı.

Türkiye'nin 81 ilinden 400 öğretmen ve öğrencinin katılımıyla "Şehirler ve Kokular" projesi Antalya’da gerçekleştirildi. Hürriyet Ortaokulu İngilizce Öğretmenleri İpek Çakmak Yılmaz ve Elif Fergane 'Şehirler ve Kokular' isimli eTwinning projesi kapsamında Alanya Yat Limanında kurulan sergi alanında Düzce’nin yöresel yiyecekleri ve kokularını tanıttılar.

İpek Çakmak Yılmaz “Her şehrin kendine has kokusu vardır sloganıyla yola çıkıp, bunu eTwinning portalında projeye dönüştürerek Türkiye'nin 81 ilinden ve Yavru Vatan Kıbrıs'tan öğretmenler ve öğrenciler, şehirlerimizi tanıtmak üzere Alanya'da bir araya geldik. Türkiye’deki endemik bitkilerle yöresel sebze ve meyvelerden koku elde etme amacıyla uygulamaya konulan “Şehirler ve Kokular” projesi kapsamında, 81 ilden gelen öğrenciler ve öğretmenler şehirlerini tanıtmak için Alanya’da bir araya geldi. Yoğun katılım ile gerçekleşen projede her şehrin ve bölgenin kendine ait kokusu tanıtılarak şişelere koyuldu. Bizlerde ilimizde yetişen endemik bitkilerin görsellerini, bir önceki ay Üniversite İşbirliği ile Sevil Gülsoy önderliğinde gerçekleştirdiğimiz Koku Atölyesinde elde ettiğimiz biberiye den ürettiğimiz burun spreyini, Düzce’mize has kestane, fındık, deniz ve çimen kolonyalarını, ıhlamur çayımızı, Çerkez ve Abaza peynirimizi ve mis kokulu Düzce ekmeği üzerine sürülmüş özel kokulu acıkamızı tattırdık. Stantımıza gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere ıhlamur paketlerimizi ve özel hazırladığımız ,üzerinde Düzce tanıtım videosunun olduğu kitap okuma ayraçlarımızı hediye ettik. Bu projede en önemli değerlerimizden biri de ‘Türkiye Ağacı’ ortak ürünümüzdü. Tüm iller final sergisine gelirken memleketlerinden bir kap toprak getirerek bir zeytin ağacı diktiler. Öğrenciler 3040 yıl sonra bile gelseler bu ağacı ziyaret edebilecekler. Kağıt katlama sanatıyla turna kuşu yaptılar ve bir barış ağacı oluşturdular. Proje final sergisi sonrasında Alanya yatçılar derneğinin tahsis ettiği Türkiye'nin en büyük gezinti gemisi Barbosa ile denize açıldık. 400 öğretmen ve öğrenci büyük bir coşkuyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı marşlarla, şiirlerle kutladık. Özetle bu proje öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak öğrenme sürecine en büyük katkıyı sağladı” dedi.

