Türk dünyasının toyu Konuralp yerleşkesinde kuruldu

Düzce Üniversitesi Türk Dünyası Topluluğu, düzenlediği “Türk Dünyasının Toyu” adlı etkinlikte, Türk birliğinin önemine değinerek, Türk kültürünü, gelenek ve göreneklerini tanıttı.

Konuralp Yerleşkesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Türk birliğinin önemine vurgu yaptı. Türklerin köklü bir medeniyete sahip olduğunu söyleyen Genç, geçmişten günümüze kadar bilimin ve ilimin ilerlemesinde çok önemli katkılarının olduğunu ifade ederek, yeryüzüne hatırı sayılır bir kültürel miras bıraktıklarının altını çizdi.

Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Serkan Kekevi, Türk dünyasının ortak değerlerine, ortak kültürüne değinerek, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından gelen gençlerin eğitimlerini sürdürürken, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Türkleri yakınlaştırma misyonunu da yürütmeleri gerektiğini ve gençlerin her zaman birlik ve beraberlik içinde olmalarını vurguladı.

Düzce Üniversitesi Türk Dünyası Topluluğu Başkanı Sagi Nabiyev ise yaptığı konuşmasında, TSK’nin yürütmekte olduğu Barış Pınarı Harekatı’na değinerek Türk devletlerinden gelen öğrencilerin de tam destek verdiğini, dualarının kahraman askerlerimizle olduğunu vurguladı ve etkinliğin Türk dünyasına faydalı olması temennisi ile konuşmasını sonlandırdı.

Düzce Üniversitesi Türk Dünyası Topluluğu’nun daveti üzerine etkinliğe katılan İstanbul Doğu Türkistan Nuzugum Kültür ve Aile Derneği Başkanı Münevver Özuygur, yurt çadırında Doğu Türkistan’a ait eşyaları sergiledi.

Etkinlikte Türk Dünyasının unutulmaz geleneklerinden olan “okçuluk” için Düzce Üniversitesi Geleneksel Binicilik ve Okçuluk Topluluğu “Ok Atma” gösterisi sergiledi.

Gün boyu süren etkinlikte, kültürümüzün çeşitliliğini ve renkliliğini göstermek amacı ile Adriyatik Denizi’nden Çin Seddi’ne kadar var olan geleneksel oyunlara da yer verildi.

DÜZCE 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:51

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