Düzce Üniversitesinde farkındalık eğitimi

Düzce Üniversitesi Kariyer Yönetimi ve Kişisel Gelişim Koordinatörlüğü, Düzce İşKUR ile iş birliği içerisinde bölüm bazlı farkındalık eğitimleri düzenliyor. Bu kapsamda farkındalık eğitimlerinin ilki, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi.

İŞKUR Şube Müdürü Hasan Ali Subaşı tarafından verilen eğitime, Düzce Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü son sınıf öğrencileri katıldı. Bölüm bazlı geleceğin alternatif mesleklerinin konuşulduğu eğitimde; öğrencilere mezun olmadan önce karşılaşabilecekleri güçlükler hakkında bilgiler verildi. İlerleyen teknoloji sayesinde yok olmaya yüz tutan mesleklerin anlatıldığı eğitimde, bu mesleklerin yerine geçmesi olası meslekler hakkında da önemli bilgiler aktarıldı.

Düzce Üniversitesi Kariyer Yönetimi ve Kişisel Gelişim Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Senem Çolak Yazıcı, farklı bölümlere yönelik eğitimlerin devam edeceğini belirtti.

DÜZCE 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:51

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