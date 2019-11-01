Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

– Düzce’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 300 gram kubar esrar ve 17 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Günbaşı köyünde uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisini alan Düzce Jandarma KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri adli makamlardan alınan arama kararına istinaden R.S. isimli şahsa ait ev ile eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada 300 gram kubar esrar ile 1530 santimetre boylarında 17 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

DÜZCE 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:52

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