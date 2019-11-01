Başkan Yanmaz Akçakoca arıtma tesisini inceledi

Akçakoca ilçesinde yeni arıtma tesisinde son aşamaya gelindi.

Yerleşik nüfusu yaklaşık 26 bin olan, yaz aylarında yerli ve yabancı turist akını ile 100 bin kişiyi ağırlayan Akçakoca'da yeni yapılan su arıtma tesisinde test uygulamasına başlandı. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Akçakoca'nın 50 yıllık su ihtiyacını tedarik edecek olan ve günlük 26 bin metreküp kapasiteye sahip olan dünya standartlarında temiz su temin edecek olan yeni arıtma tesisinde incelemelerde bulundu.

İlçeye Bağlı Koçullu köyünde bulunan 22 Dönüm üzerine kurulu olan arıtma tesisi inşaatını yerinde inceleyen Başkan Yanmaz, kendisine eşlik eden yetkili ve teknik personelden çalışmaların ilerleyişi hakkında detaylı bilgiler aldı. Bugüne ve geleceğe kaliteli, sağlıklı bir yaşam olanağı sağlama hedefiyle çalışmaları sürdürdüklerini Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, tesisin tamamlanması ile Akçakoca’nın 50 yıllık su probleminin ortadan kalkacağını vurguladı.

DÜZCE 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:52

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