Karadeniz kabardı, dalgalar sahili kapladı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kabaran Karadeniz, sahil şeridine kadar yükseldi. Mavi bayraklı plajların bir bölümü denizin gidip gelmesiyle sular altında kaldı.

Havaların mevsim normallerine dönmesi ve rüzgarların kendini hissettirmesi ile birlikte soğuk hava Karadeniz’de etkili olmaya başladı. Karadeniz’de rüzgar yer yer poyraz olarak yaklaşık 1020 km/sa ulaştı. Sıcaklık 9 dereceye kadar düştü. Rüzgarın artması ve dalgaların sahile vurması dolayısıyla kumsala doğru ilerleyen dalgalar, Akçakoca'da Mavi bayraklı plajların bir bölümünü kapladı. Fırtına ile deniz sahilde 2030 metre kadar kıyı şeridine girerken, plajın büyük bölümünü deniz suları altında kaldı.

DÜZCE 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:59

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.