Şahin “Başarının anahtarı üretmek, ürettiğine değer katmak ve ihraç etmek”

–Düzce’de faaliyet gösteren metalmakine ve otomotiv sektörüne yönelik olarak Avrupa Birliği ülkelerine ihracatta yaşanan zorluklar’ adlı çalıştay gerçekleştirildi.

Türkiye AB İş Diyaloğu Projesi kapsamında AB tarafından finanse edilen Düzce’de faaliyet gösteren metalmakine ve otomotiv sektörüne yönelik olarak gerçekleştirilen çalıştay Turan Otelde gerçekleştirildi. Firma temsilcileri, Düzce Ticaret ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin’in ev sahipliği yaptığı çalıştay iki oturumda tamamlandı.

Programın açılış konuşmasını yapan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce’den yapılan ihracatımızın neredeyse yüzde 50’sinin AB ülkelerine yapılmakta olduğunu, 2018 yılında AB ülkelerine yapılan ihracatın 84 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, Avrupa Birliği’nin en büyük ticari partnerin olduğu ve yanı başımızda bulunan bu dev pazara çok önem vermemiz gerektiğini söyledi.

Şahin, “Yüksek katma değerli ihraç kalemlerinin ihracattan aldığı payı yükseltmek, dijital dönüşümü de tamamlayarak üretim süreçlerini iyileştirmek zorundayız. Almanya’nın sanayi 4.0, Japonya’nın sanayi 5.0’ı konuştuğu, yapay zeka, arttırılmış gerçeklik ve akıllı fabrikaların tartışıldığı bir dönemde, bu kavramlara uzak kalmak rekabet gücümüzü ciddi şekilde zayıflatacaktır. Başarının anahtarı üretmek, ürettiğine değer katmak ve ihraç etmek” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından TOBB TEBD Proje Koordinatörü Burcu Atılgan, Türkiye AB İş Diyaloğu Projesi’nin amaçlarını ve yürütülen faaliyetleri hakkında bir sunum yaptı. Daha sonra Akredite Kobi Danışmanı, Kıdemli AB Proje uzmanı Bülent Yüce’nin sunumları ve anlatımları ile program devam etti. Bülent Yüce, AB ülkelerine ihracatta karşılaşılan engeller, bir KOBİ için ihracat yol haritası, internet pazar araştırmasıyla hedef ülke belirleme ve müşteri bulma metodolojisi, KOBİ’lerin bireysel gelişimleri için öneriler ve sektörünün gelişimi için öneriler başlıklı konular hakkında bilgilendirme yaptı.

DÜZCE 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:59

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.