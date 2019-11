Rektör Çakar uluslararası işbirliklerine imza attı

– Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Malezya’da 4 ayrı üniversite ile toplantılar yaparak, ihtisaslaşma alanları olan geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile tarımsal atıkların endüstriye geri kazanımı konularında yeni uluslararası iş birliklerine imza attı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Uğur Hasırcı ve Yunus Emre Enstitüsü temsilcisi Furkan Koca’dan oluşan Düzce Üniversitesi heyeti, Malezya’da 4 ayrı üniversite ile toplantı yaptılar.

Öncelikle Malezya’nın köklü üniversitelerinden International Islamic University ile görüşmeler yapan Düzce Üniversitesi heyeti; helal gıda, doğal ürünler, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi konuları içeren iş birliği fırsatlarını müzakere etti. Sonrasında iki üniversite arasındaki iş birliği sözleşmesine Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve International Islamic University Rektörü Prof. Dr. Dzulkifli Abdul Razak imza attı.

Düzce Üniversitesi heyeti aynı gün, Malezya Büyükelçisi Doç. Dr. Merve Kavakçı’yı ziyaret etti. Düzce Üniversitesi’nin ihtisaslaşma faaliyetleri hakkında bilgi alan Doç. Dr. Merve Kavakçı, özellikle Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında uzun yıllara dayanan tecrübesi bulunan çeşitli Malezya Üniversiteleri ile Düzce Üniversitesi heyeti arasında iletişim tesis etti. Heyet, daha sonra Malezya Büyükelçiliği tarafından verilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katıldı.

Ayrıca Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Kuala Lumpur ofisinde görüşmelerde bulunan Düzce Üniversitesi Heyeti, bu üniversitenin Bioproduct Development Center isimli Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ürünleri üreten merkezinin direktörü Prof. Dr. Hesham AlEnshasi ile görüştü ve özellikle üretilen ürünlerin ticarileşmesi konularında fikir alışverişinde bulunarak anılan merkezin bu konudaki tecrübelerini dinledi.

Ziyaretin ikinci gününde Düzce Üniversitesi Heyeti, önce International Islamic University Hastanesi’ni ziyaret etti ve her iki üniversite hastanesi arasında potansiyel iş birliklerini görüştü. Daha sonra Universiti Malaysia Pahang’ı ziyaret eden Heyet, özellikle Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ürünlerinin seri üretimi ve küresel pazara satışı konusunda uzun yıllara dayalı bir tecrübeye sahip olan bu üniversite ile önemli iş birliklerine imza attı.

Heyetler arası görüşmelerden sonra, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve University of Malaysia Pahang Rektörü Prof. Dr. Wan Azhar Bin Wan Yusoff tarafından, iki üniversite arasında Memorandum of Understanding iş birliği anlaşması imzalandı. İmzaların ardından Üniversite heyeti, Universiti Malaysia Pahang tarafından üretilen ve hali hazırda satışı yapılan bitkisel gıda takviyeleri, hayvansal helal ürünler ve kozmetik ürünleri hakkında bilgilendirildi. Ortak ArGe, ÜrGe faaliyeti yürütülmesi, belirtilen alanlarda ortak ürün üretilmesi için üretim altyapısının karşılıklı olarak ortak kullanımı ve bu amaçla iki üniversite arasında personel ve öğrenci değişimi yapılması da kararlaştırıldı.

Ziyaretin üçüncü ve son gününde Düzce Üniversitesi Heyeti, öncelikle bu ikili iş birliklerine fon sağlayan, ayrıca tüm dünyada Türk kültürünü tanıtmayı misyon edinen Yunus Emre Enstitüsü’nün Kuala Lumpur ofisini ziyaret etti. Bu ziyarette Heyete, Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) hakkında bilgi verildi. Ayrıca ilgili üniversitelerle yürütülecek iş birliklerine Yunus Emre Enstitüsü’nün sağlayacağı diğer katkılar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Malezya programını Universiti Putra Malaysia (UPM) ziyareti ile tamamlayan Düzce Üniversitesi Heyeti, bu üniversitenin hali hazırda tarımsal atıklardan aktif karbon, kompost ve mangal kömürü gibi çeşitli üreten ve ticari olarak bu ürünleri satan Biyokütle Teknoloji Laboratuvarı’nı ziyaret ederek, ortak ArGe ve ÜrGe imkanlarını müzakere etti.

