Bebekler emekledi, aileleri heyecanlandı

- DÜZCE´de bulunan bir alışveriş merkezindeki yarışmada bebekler emeklerken, anne ve babaları ise çocuklarının dereceye girebilmesi için büyük çaba harcadı.

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezi, bebek emekleme yarışması düzenledi. Yarışmaya 90 bebek katıldı. Gruplar halinde yarışan bebekler, startın verilmesi ile emeklemeye başladı. Bazı bebekler etabın yarısında emeklemeyi bırakarak oturdukları yerde oyun oynamaya başladı. Bazı bebekler ise babaları ve annelerinin yanına emekleyerek oyuncaklarıyla oynadı. Bebeklerinin birinci olması için yoğun çaba sarf eden aileler ise çığlık çığlığa isimlerini söyleyerek onları bitiş çizgisine getirmeye çalıştı. Yarışmada dereceye giren bebeklere alışveriş çeki ile ücretsiz muayene hakkı verildi.

Birinci olan Yağız İntepe´nin annesi Senem Bayrak İntepe, oldukça heyecanlandığını ifade ederek, "Çok güzel anlatılmaz bir duygu. Daha önce hiç çalıştırmadım. Babamız olsa daha hızlı olurdu. Ben daha çok heyecanlandım" dedi.



DÜZCE 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:59

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.