Bir haftadır haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu

–Düzce'de bir haftadır haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Olay, Düzce merkezde bulunan Burhaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 82 yaşındaki Özer Özoğlu, bir otelde yaşarken üç hafta önce Burhaniye Mahallesi Sıhhiye sokak’ta bulunan 2 katlı evin alt katına yerleşti. Sokaklarda kağıt ve geri dönüşüm maddeleri toplayarak hayatını sürdüren Özer Özoğlu, geçen hafta akşam saatleri evine geldi ve bir daha da dışarı çıkmadı. Bir haftadır ışıkları açık olan ve kendisine bir türlü ulaşılamayan yaşlı adam için komşuları polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, eve girmeyi denedi. Ancak kapı açılamadığı için polisler, itfaiye ekipleriyle birlikte camı kasasından çıkarttılar. Daha sonra evin içine giren ekipler yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin güvenlik şeridine aldığı evde Düzce Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Ekipleri, inceleme yaptı.

Yaşlı adamın ölümü ile ilgili olarak soruşturma başlatılırken kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

DÜZCE 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:53

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