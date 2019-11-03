Öğrenciler bilimsel ve kültürel gezide

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– Düzce Azmimilli Ortaokulu öğrencileri Ankara’da bilimsel ve kültürel içerikli gezi yaptılar.

Azmimilli Ortaokulu öğrencileri, Başkent Ankara'ya düzenlediği bilimsel ve kültürel içerikli gezi kapsamında Anıtkabir, Meclis'ler, MTA Tabiat Parkı Müzesi ve Feza Gürsoy Bilim Merkezi'ni gezdiler. 87 öğrenci yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı elde etti.

DÜZCE 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:57

YATSI 19:18

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