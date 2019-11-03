İlçelere tasarım ve beceri atölyeleri kurulmaya devam ediyor

– Düzce’de 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde ilçelerde tasarım ve beceri atölyeleri kurma çalışmalarımız devam ediyor.

2023 Eğitim Vizyonu Belgesi çalışmaları kapsamında Tasarım ve Beceri Atölyeleri kurma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kaynaşlı ilçesindeki okullarda değişik alanlarda toplamda 8 adet tasarım ve beceri atölyesinin kurulumu tamamlanmış ve yeni atölyeler için çalışmalar devam etmekte.

Bu kapsamda; Cumayeri AKV Ortaokulunda Analitik Düşünme Becerileri Atölyesi ve Görsel Sanatlar Atölyesi, Karaçalı Süperlit İlkokulunda Yaşam Becerileri Atölyesi, Kumluca Ortaokulunda Yazılım ve Tasarım Atölyesi, Üçköprü İlkokulu ve Ortaokulunda Yazılım ve Tasarım Atölyesi, Osmangazi İlkokulu ve Ortaokulunda Yaşam Becerileri Atölyesi ve Tabiat Atölyesi, Kaynaşlı Anadolu Lisesinde Sanat Atölyesi kuruldu.

DÜZCE 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:55

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