Uyku Apnesini engelleyen yastık birinci geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve birçok Sivil Toplum kuruluşu desteği ile düzenlenen tekstil sektörünün en inovatif buluşması TechXtile StartUp Challenge adlı yarışmada birincilik ödülünü Düzce Üniversitesi ElektrikElektronik Mühendisliği bölümünden mezun Şeyma Kaya ve Düzce Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünden mezun Ümmügülsüm Torman aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açılış konuşmaları ile başlayan etkinlik, tekstilde yeni teknoloji ve metotlarla, katma değerli ihracatın artırılması amacıyla düzenlendi. Binlerce başvurunun yer aldığı TechXtile StartUp Challenge’ın son bölümünde, 1000’e yakın proje arasından finale kalan 13 proje yarıştı.

Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan yoğun değerlendirme sürecinin ardından finale kalan 13 startup projesi arasından Düzce Teknopark’ta faaliyet yürüten MTA Medicaltex şirketinin ‘Uyku Apnesini Engelleyen Yastık’ projesi birinci seçildi. Birincilik ödülünü Düzce Üniversitesi ElektrikElektronik Mühendisliği bölümünden mezun Şeyma Kaya ve Sağlık Yönetimi bölümünden mezun Ümmügülsüm Torman aldı.

Dereceye Girenlere Önemli Ödüller

Yarışmada ilk 6 finalist, Bursa Teknik Üniversitesi Kuluçka Merkezi’nde 1 yıllık danışmanlık ve mentorluk, patent başvuru desteği, şirket kurma desteği ve şirkete 1 yıllık muhasebe desteği sağlama ile Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nden eğitim ve mentorluk alacak. Proje ikincisi ve üçüncüsüne, Almanya Techtextil Frankfurt Tekstil Fuarı’na katılım hakkı, proje birincisine ise Milano’da 10 gün sürecek Kuluçka ve Hızlandırıcı Program’a katılım hakkı sağlanacak.

DÜZCE 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:56

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