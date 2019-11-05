Anaokulunda ortak sofra projesi gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Anaokulunda ortak sofra projesi gerçekleştirildi

İHA

Akçakoca Seher Fedai Karabıyık Anaokulunda miniklerle veliler büyük bir sofra etrafında buluşturan etkinlik düzenlendi.

Anaokulunda ortak sofra projesi gerçekleştirildi

Akçakoca Seher Fedai Karabıyık Anaokulunda miniklerle veliler büyük bir sofra etrafında buluşturan etkinlik düzenlendi.
Okul bahçesinde verilen kahvaltıda, aileleri ve arkadaşlarıyla aynı sofrada kahvaltı yapan minik öğrencilerin keyifleri bir hayli yerindeydi. Veliler ise çocukları ve diğer öğrenci velileriyle birlikte kahvaltı etmenin, birbirlerini daha iyi tanıma ve sohbet etme imkanı sağladığı için oldukça faydalı bir fikir olduğunu dile getirdiler. Bu tarz ortak etkinliklerin öğrencilerin sosyalleşmelerine daha çok katkı sunduğunu ifade eden veliler, çocuklar üzerinde olumlu etkileri olan kaynaştırıcı etkinlikler için sürekli çaba içerisinde olan okul idaresinin her daim yanında olduklarını sözlerine eklediler.
Ortak sofra projesinin, minik öğrencilerin birlikte paylaşma ve büyük organizasyonlarda sorumluluk alma duygularını olumlu yönde geliştireceğine inandığını belirten Okul Müdiresi Ayşe Yapıcı,"Bu tür etkinlikler okul ve öğrenciler arasındaki eğitim sürecini miniklerin sosyalleşmesini artıracak yeni etkinliklerle öğrencilerin eğitim süreçlerini sınıflarla sınırlı tutmayıp dış mekanlarla da tamamlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

DÜZCE

05 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:44
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:55
  • YATSI 19:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce polisinden uyuşturucu sevkiyatına geçit yok
YEREL HABERLER Düzce polisinden uyuşturucu sevkiyatına geçit yok
Barış Pınarı Harekatında yaralanmıştı
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatında yaralanmıştı
Rektör Çakar'dan organ bağışı çağrısı
YEREL HABERLER Rektör Çakar'dan organ bağışı çağrısı
Yokuş aşağı giden tır otomobile çarptı 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yokuş aşağı giden tır otomobile çarptı 3 kişi ...
Uyku Apnesini engelleyen yastık birinci geldi
YEREL HABERLER Uyku Apnesini engelleyen yastık birinci geldi
Esnafa müjde’yi Taşlı verdi
YEREL HABERLER Esnafa müjde’yi Taşlı verdi
İlçelere tasarım ve beceri atölyeleri kurulmaya devam ediyor
YEREL HABERLER İlçelere tasarım ve beceri atölyeleri kurulmaya devam ...
Öğrenciler bilimsel ve kültürel gezide
YEREL HABERLER Öğrenciler bilimsel ve kültürel gezide
Akçakoca sahili olta balıkçılarının gözde mekanı haline geldi
YEREL HABERLER Akçakoca sahili olta balıkçılarının gözde mekanı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X