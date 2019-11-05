Özel öğrencilere özel etkinlik Delta alfa ve DİDER’den Özel öğrenciler atanın huzuruna çıktılar

– Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayattan ayrılışının yıldönümünde Delta Alfa Çorap Fabrikası çalışanları ve Düzce İşçileri Dayanışma Derneği (DİDER) üyeleri özel bir etkinliğe imza attı. Fabrika çalışanları ve dernek üyeleri Yeşil Düzce Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerini Atatürk’ün daimi istiratgahına götürdü.

Düzce İşçileri Dayanışma Derneği ve Delta Alfa Çorap Fabrikası, 10 Kasım Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü kabri olan Anıtkabir’e özel öğrencileri götürdü. Fabrika çalışanları ve dernek üyeleri ile Yeşil Düzce Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencisi 48 engelli öğrenci sabah saatlerinde Anıtpark meydanında bir araya geldi. Anıtpark’tan Türk Bayrakları eşliğinde uğurlanan özel öğrenciler gün boyunca Anıtkabir’i gezerek hem Atatürk’ün kabrini ziyaret ettiler hem de Anıtkabir içerisinde bulunan ve Atatürk’ün eşyalarının sergilendiği kısımlarda bilgiler aldılar.

DÜZCE 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:57

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