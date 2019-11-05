Mesleki ve teknik eğitimde iş birliği konuşuldu

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– Vali Dr. Zülkif Dağlı Başkanlığında mesleki ve teknik eğitimde iş birliği toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce’de eğitim yapan mesleki eğitim okullarındaki öğrencilerin, özel sektörün istediği teknik eleman olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla Vali Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında "Mesleki Eğitimde İş Birliği" toplantısı yapıldı. Toplantıda özel sektörün ve Düzce Üniversitesinin ilgili birimlerinin bilgi ve birikimlerini meslek liselerine aktarmalarıyla ilgili yapılacak çalışmalar, iş başında yetişme eğitimleri, donatım desteği gibi konular ele alındı.

DÜZCE 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:57

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