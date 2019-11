Düzce’de İstanbul Caddesi yeni yüzüne kavuşuyor

Düzce Belediyesi İstanbul Caddesi üzerinde dönüşüm çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri ve Destek Hizmetler Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen Bisiklet Yolu Projesi son halini almaya başladı.

Düzce Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü ekipleri İstanbul Caddesi üzerinde bisiklet kullanıcıları için ayrılan kısımda son düzenlemeleri yapıyor. Cadde akış yönünün sol tarafında araç şeritlerinden ayrılarak asfaltlanan bisiklet yolu üzeri mavi renge boyanmaya başladı. Kamuoyunda bisiklet yolunun fazla geniş olduğuna ilişkin yapılan açıklamaya istinaden 80 cm genişliğinde bir alanda boyama çalışması yapan ekipler, bisiklet yolu üzerinde renklendirme işlemi tamamlandıktan sonra geçici konulan metal bariyerleri kaldıracak. Bir hafta içinde tamamlanması planlanan proje kapsamında metal korkulukların daha gerisinde 80 cm’lik alanı belirleyecek şekilde beton bordür örülecek. Proje sayesinde cadde üzerinde seyreden araçlar, bisikletliler ve yayaların da can güvenliği sağlanacak.



Şantiyede bulunan malzemeler ile yapıldı

Düzce Belediyesi İstanbul Caddesi üzerinde yapılan değişiklikler için de tasarruf tedbirleri kapsamında hareket etmeye özel gösterdi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün her fırsatta altını çizdiği öz kaynakların verimli kullanılması yönünde yürütülen çalışmalarda cadde üzerinde yapılan her çalışmanın en ucuz şekilde mal edilmesi ve hatta şantiyede bulunan kaynaklar ile karşılanması sağlandı.

DÜZCE 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:55

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.