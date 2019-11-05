Düzce’de ihracat ve ithalat arttı

– Düzce’de 2019 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 22 arttı, ithalat yüzde 7,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre Düzce ilinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 artarak 10 milyon 915 bin dolar, ithalat ise yüzde 7,4 artarak 5 milyon 725 bin dolar olarak gerçekleşti.

DÜZCE 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:55

YATSI 19:16

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