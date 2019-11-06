Organ ve doku bağışı farkındalık standı kuruldu

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 39 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında stant kuruldu.

Kan alma birimi bekleme alanında kurulan stantta Hastane Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Türkay Akbaş ve ekibi; hasta, hasta yakınları ve çalışanlara broşür dağıtarak organ bağışı hakkında bilgiler verdi.

Stanttı ziyaret ederek bağışta bulunmak isteyen gönüllülere, Hastane Organ Bağış Birimi tarafından form doldurularak bağış kartı verildi. Bağışta bulunmak isteyenlerin aileleri ve yakın çevrelerini mutlaka bilgilendirmeleri gerektiğinin altını çizen Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Türkay Akbaş, bu bilgilendirmenin beyin ölümünden sonra yapılacak görüşmede karar verme sürecini etkilemesi açısından yararlı olacağını kaydetti.

Vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi gören organ ve doku bağışı standı, 8 Kasım Cuma gününe kadar Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi bekleme alanında bilgilendirme yapmaya devam edecek. Öte yandan Organ Bağışı Haftası nedeniyle hastanenin çeşitli alanlarına organ bağışı konusunda farkındalığa dikkat çekmek amacı ile afişler asılırken, hastane bekleme alanlarındaki tanıtım ekranlarına ise Sağlık Bakanlığı organ bağışı konulu kamu spot videoları yüklendi.

DÜZCE 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

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