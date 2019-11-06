Rektör Çakar, lisesi öğrencileriyle buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Rektör Çakar, lisesi öğrencileriyle buluştu

İHA

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek üniversite yaşamı, meslek seçimi ve kariyer yönetimiyle ilgili düşüncelerini paylaştı.
Öğrencilere ilk olarak “Kendinizi 15 yıl sonra nerede görüyorsunuz?” sorusunu yönelten Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencilerin hayata dair hedeflerini belirlemelerini, kısa ve uzun vadeli hedeflerini yazmalarını tavsiye etti.
İçinde bulunduğumuz dönemin dijital dönüşüm çağı olduğunu belirten Rektör Çakar, “1945’lerde insanlığın sahip olduğu bilgiyi iki katına çıkarmak için 100 yıl geçmesi gerekiyordu. Günümüzde bu süre 13 ay. Önümüzdeki 10 yıl içinde ise 2 aya düşecek. Yapay zeka aslında budur” diyerek koşulların ve teknolojinin çok hızlı değiştiğine dikkat çekti.
Teknolojinin geldiği aşamalar ve süreçler hakkında bilgiler aktaran Prof. Dr. Çakar, öğrencilerin; teknolojik ve dijital dönüşüme uygun bir çalışma disiplini içerisinde hareket ederek kariyerlerini planlamalarının önemini vurguladı.
Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, onlarla bir arada olduğu için mutlu olduğunu belirterek başarılar diledi.

DÜZCE

06 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:24
  • ÖĞLE 12:44
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Huzurevi bahçesine tıbbi ve aromatik bitki dikildi
YEREL HABERLER Huzurevi bahçesine tıbbi ve aromatik bitki dikildi
Minik öğrenciler Kan Merkezini gezdi
YEREL HABERLER Minik öğrenciler Kan Merkezini gezdi
Başkan Kılıç, öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Kılıç, öğrencilerin yaptığı çalışmaları ...
Organ ve doku bağışı farkındalık standı kuruldu
YEREL HABERLER Organ ve doku bağışı farkındalık standı kuruldu
Dr. Tekizoğlu, “Şiddeti önlemek için sıradan kahramanlara ihtiyacımız var”
YEREL HABERLER Dr. Tekizoğlu, “Şiddeti önlemek için sıradan ...
İlk ara tatilde haydi çocuk kulübüne
YEREL HABERLER İlk ara tatilde haydi çocuk kulübüne
Hayat verenlere teşekkür
YEREL HABERLER Hayat verenlere teşekkür
Düzce’de ihracat ve ithalat arttı
YEREL HABERLER Düzce’de ihracat ve ithalat arttı
Düzce’de İstanbul Caddesi yeni yüzüne kavuşuyor
YEREL HABERLER Düzce’de İstanbul Caddesi yeni yüzüne kavuşuyor
Mesleki ve teknik eğitimde iş birliği konuşuldu
YEREL HABERLER Mesleki ve teknik eğitimde iş birliği konuşuldu
Apartmanda çıkan yangında mahsur kalan şahsı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Apartmanda çıkan yangında mahsur kalan şahsı itfaiye ...
Özel öğrencilere özel etkinlik Delta alfa ve DİDER’den Özel öğrenciler atanın huzuruna çıktılar
YEREL HABERLER Özel öğrencilere özel etkinlik Delta alfa ve ...
Elektrikli bisikletten kaçak sigara çıktı
YEREL HABERLER Elektrikli bisikletten kaçak sigara çıktı
Düzce’de polis suçlulara göz açtırmıyor Bir ayda yapılan uygulamalarda gözaltına alınan 107 kişiden 31’i tutuklandı
YEREL HABERLER Düzce’de polis suçlulara göz açtırmıyor Bir ayda ...
Düzce polisinden uyuşturucu sevkiyatına geçit yok
YEREL HABERLER Düzce polisinden uyuşturucu sevkiyatına geçit yok
Anaokulunda ortak sofra projesi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Anaokulunda ortak sofra projesi gerçekleştirildi
Barış Pınarı Harekatında yaralanmıştı
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatında yaralanmıştı
Rektör Çakar'dan organ bağışı çağrısı
YEREL HABERLER Rektör Çakar'dan organ bağışı çağrısı
Yokuş aşağı giden tır otomobile çarptı 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yokuş aşağı giden tır otomobile çarptı 3 kişi ...
Uyku Apnesini engelleyen yastık birinci geldi
YEREL HABERLER Uyku Apnesini engelleyen yastık birinci geldi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X