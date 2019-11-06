Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 37 gram Metamfetamin, 2 parça halinde toplam 6,5 gram esrar maddesi,1 adet extacy hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi, olayda 2 kişi göz altına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcısı ve torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik yürütülen soruşturmada Yeni Mahallede uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi yapılan operasyon neticesinde yakalandı.

Şahısların üzerinde, araçlarında ve iş yerlerinde yapılan aramada 3 parça halinde toplam 37 gram Metamfetamin, 2 parça halinde toplam 6,5 gram esrar maddesi, 1 adet extacy hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Cezaevine teslim edildi.

DÜZCE 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

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