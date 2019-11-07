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(Özel) Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşanıyor Açık deniz balıkçıları tonlarca hamsi avlarken kıyı ...

İHA

– Karadeniz'de avlanan büyük balıkçı tekneleri limana kasalar dolusu hamsi ile dönerken kıyı balıkçılığı yapan balıkçılar ise teknelerini limana çekip balık sezonunu kapattı.

(Özel) Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşanıyor Açık deniz balıkçıları tonlarca hamsi avlarken kıyı balıkçıları sezonu kapattı

– Karadeniz’de avlanan büyük balıkçı tekneleri limana kasalar dolusu hamsi ile dönerken kıyı balıkçılığı yapan balıkçılar ise teknelerini limana çekip balık sezonunu kapattı.
Karadeniz’de açık denizde hamsi bolluğu yaşanması ile büyük balık tekneleri avlarını sahile getirmeye yetişemiyor. Hamsi bolluğundan dolayı binlerce koli yükleyip denize açılan ve kasalar dolusu balıkla dönen balıkçılar durumdan oldukça memnun. Sahil balıkçılığı yapan küçük balık tekne sahiplerinin ise durumu kötü. Sezon başında palamut şoku yaşayan daha sonra lüfer ve diğer balıklardan da umduğunu bulamayan küçük balıkçı tekneleri sezonu kapattılar. Bu sezon umduğunu bulamayan küçük tekne balıkçıları teknelerini limana çekti.
Akçakoca Su ürünleri kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş: "Akçakoca’daki kıyı balıkçıları, balıkçılığı bırakmış durumda. Her hangi bir av söz konusu olmadığı için. Sezonun başından beri palamutta olmadı lüferde olmadı. Küçük balıkçılar balıkçılığı bırakmış durumdalar. Bugün itibariyle hamsicilik başladı. Ciddi oranda hamsi balığı çıkıyor. Büyük tekneler hallerinden memnun hiç olmazsa hamsi ile günlerini kurtarabiliyorlar, para kazanıyorlar. Küçük balıkçıların böyle bir şansı kalmadı artık bir sonraki sezonu beklemek durumundalar. Bol bir hamsi avcılığı bir müddet daha devam edecek. Ortalama 300 ton civarında hamsi çıktı, kayıtlarımızda öyle gösteriyor. Balıkçılar gündüz istirahat ediyorlar akşam açılacaklar" dedi.

DÜZCE

07 Kasım 2019 Perşembe

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